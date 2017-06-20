Чемпионку UFC Жермен де Рандами лишили титула

Вчера, 22:10

Девушка отказалась проводить бой против "Киборга"

Афиша предстоящего боя
Афиша предстоящего боя

Боец смешанных единоборств Жермен де Рандами лишена титула чемпионки UFC в полулегком весе. Причина – отказ защищать пояс против претендентки Крис "Киборг" Жустино.

Жустино и экс-чемпионка Invicta FC в полулегком весе Меган Андерсон сразятся за ставший вакантным титул. Поединок запланирован со-главным боем вечера UFC 214, который состоится 29 июля в Анахайме (Калифорния, США). Главное событие турнира – реванш Джона Джонса против Даниэля Кормье.
смешанные единоборства

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