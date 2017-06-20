Четыре украинских боксера пробились на чемпионат мира

Наши спортсмены попали в топ-8 на чемпионате Европы

Первый день 1/8 финалов чемпионата Европы по боксу, который проходит в Харькове, подарил нам четыре победы украинских боксеров.

В категории до 49 кг Назар Куротчин со счетом 4:0 раздельным решением судей (один судья поставил ничью) победил Масуда Юсифзада из Азербайджана.

Лидер сборной Украины в категории до 52 кг Дмитрий Замотаев единогласным решением судей победил Даниила Платоновского из Молдовы.

В категории до 69 кг Евгений Барабанов без проблем победил Адема Фетаховича из Боснии и Герцеговины.

Представитель категории свыше 91 кг Виктор Выхрист во втором раунде нокаутировал Дина Гардинера из Ирландии.

Таким образом, все четыре наших боксера вышли в четвертьфинал чемпионата Европы и гарантировали путевки на чемпионат мира, куда выходят восемь лучших боксеров в каждой весовой категории харьковского первенства.