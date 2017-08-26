Деонтей Уайлдер договорился о бое с Луисом Ортисом

Поединок за титул чемпиона WBC состоится 4 ноября в Нью-Йорке

Американский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (38-0, 37 КО) согласился на поединок против опаснейшего кубинского нокаутера Луиса Ортиса (27-0, 23 КО).

RingTV сообщает, что переговоры между командами Уайлдера и Ортиса – на завершающей стадии, а поединок состоится в Бруклине (Нью-Йорк, США) 4 ноября.

Также в сообщении упоминается о том, что в андеркарте шоу выступит Джаррелл Миллер (19-0-1, 17 КО).

Маурисио Сулейман, президент WBC, в интервью RingTV поведал, что окончательно не решен вопрос с обязательным претендентом на титул Уайлдера, канадо-гаитянином Бермейном Стиверном (25-2-1, 21 КО).

Тем не менее, Сулейман выразил уверенность, что и этот вопрос удастся закрыть в течение ближайших десяти дней.

Напомним, победитель Владимира Кличко Энтони Джошуа договорился о бое с болгарином Кубратом Пулевым. Также Джошуа хочет провести бой по правилам ММА.

А в ночь с субботы на воскресенье состоится самый ожидаемый поединок года – противостояние Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора.