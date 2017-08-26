Деревянченко нокаутировал соперника и стал претендентом на пояс Головкина

Сегодня, 09:56

Украинский боксер только в 12-м раунде сумел сломить сопротивление Туреано Джонсона


Украинский средневес Сергей Деревянченко (11-0, 9 КО) одержал эффектную победу нокаутом в 12-м раунде в бою с боксером из Багамских Островов Туреано Джонсоном (20-2, 14 КО).

Первые два раунда этого боя были весьма непростыми для украинского боксера, но, начиная с третьего, Деревянченко полностью взял контроль над ходом боя в свои руки, постоянно опережая Джонсона и выигрывая раунд за раундом.

Несколько раз в последней трети боя Сергей Деревянченко был близок к тому, чтобы завершить бой досрочно, но Джонсон проявил невероятную стойкость. Впрочем, стойкость не спасла Туреано от нокаута – уже на первой минуте 12-го раунда Деревянченко поймал Джонсона отличной комбинацией, завершившейся брутальнейшим левым хуком в голову – Туреано рухнул на помост ринга, и рефери тут же дал отмашку о завершении боя – нокаут.

Отметим, что благодаря этой победе Сергей Деревянченко завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, которым сейчас обладает казахстанец Геннадий Головкин.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье состоится самый ожидаемый поединок года – противостояние Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора.
бокс, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко

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Источник:

boxingnews.com.ua

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