Девушка Конора Макгрегора прибыла на бой против Мейвезера с трехмесячным сыном

Также на арене замечены Майк Тайсон, Оззи Осборн и Деми Ловато

В воскресенье рано утром по киевскому времени в Лас-Вегасе пройдет одно из самых ожидаемых спортивных событий – поединок легендарного боксера Флойда Мейвезера и звезды UFC Конора Макгрегора – по правилам бокса (12 раундов в первом среднем весе, до 69,85 кг).

Наш сайт проводит онлайн-трансляцию вечера бокса и боя Мейвезер – Макгрегор.

Девушка ирландского бойца Ди Девлин прибыла на арену T-Mobile в Лас-Вегасе с трехмесячным сыном – Конором Макгрегором-младшим.

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Знаменитая американская певица и актриса Деми Ловато прибыла на арену:

А это знаменитый британский певец и музыкант Оззи Осборн с женой Шерон и сыном Джеком:

Также на арену уже прибыл легендарный боксер Майк Тайсон.

Напомним, что накануне боя Василий Ломаченко дал прогноз, заявив, что победит Флойд Мейвезер.