Джошуа: "Отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием"

18 Августа 2017, 22:31

Британец чувствовал, что Владимир не захочет второго боя

Энтони Джошуа выиграл у Кличко. Фото AFP
Энтони Джошуа выиграл у Кличко. Фото AFP

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиями WBA, IBF, IBO британец Энтони Джошуа, признал, что недавний уход Владимира Кличко из большого спорта стал для него разочарованием.

"Отказ Кличко от реванша стал большим разочарованием. Глубоко в душе я понимал, что он не будет боксировать вновь. Но он не раз говорил, как одержим тем, чтобы снова стать чемпионом мира. Я со своей стороны ясно дал понять, что готов к бою, и если он согласен, то мы устроим поединок. Я думал, что его решение – это 50 на 50, но чувствовал, что он не захочет второго боя. Но я уверен, что у него в запасе было еще пару хороших боев", – заявил Джошуа.

Встреча между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоялась 29 апреля, тогда британец одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Кличко недавно заявил о завершении карьеры, хотя мог заработать 20 млн фунтов за повторный бой с Джошуа.
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Источники:

Championat.ru, BoxingScene

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