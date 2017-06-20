Джошуа: "В бою с Кличко Фьюри ходил по рингу 12 раундов"

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBA британец Энтони Джошуа не согласен с мнением Тайсона Фьюри, который считает, что его победа была более убедительна над Владимиром Кличко, чем у Энтони.

Фьюри победил украинца единогласным решением судей, тогда как Джошуа нокаутировал Кличко после того, как сам побывал в нокдауне.

"Фьюри не старался мощно пробить, он не вышел на ринг драться. Он просто ходил по рингу на протяжении 12 раундов. Это скучно. Вопрос не в победе, а в том, как ты ее одержал. Его котировки не выросли. Чью победу будут помнить люди спустя много лет?" – говорит Джошуа.