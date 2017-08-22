Энтони Джошуа договорился о бое с Кубратом Пулевым

Вчера, 14:05

Поединок состоится 28 октябра в Кардиффе

Энтони Джошуа. Фото AFP
Энтони Джошуа. Фото AFP

Промоутеры чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа и обязательного претендента на пояс IBF болгарина Кубрата Пулева достигли договоренности о подписании контракта на проведение поединка. Бой, скорее всего, пройдет в столице Уэльса Кардиффе 28 октября. Также не исключена возможность проведения этой встречи в американском Лас-Вегасе.

Напомним, что 29 апреля на лондонском "Уэмбли" Джошуа выиграл у украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, защитив титул чемпиона мира по версии IBF и завоевав пояс суперчемпиона по версии WBA, с тех пор британец не выходил на ринг.

После решения Кличко о завершении карьеры право на проведение поединка с британцем получил Пулев.

Болгарский боксер на профессиональном ринге одержал 25 побед (13 нокаутом) и потерпел одно поражение, от Кличко.

Джошуа не знает поражений на ринге, где он одержал 19 побед (все – нокаутом).

Кстати, сегодня Джошуа заявил, что не против бы провести бой по правилам ММА.
бокс, Кубрат Пулев, Энтони Джошуа

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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