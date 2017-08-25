Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор: когда бой, где смотреть, во сколько начало поединка

"Битва года" Мейвезер – Макгрегор пройдет в ночь с субботы на воскресенье: список трансляций и время начала

26 августа в Лас-Вегасе пройдет одно из самых ожидаемых спортивных событий – поединок непобежденного боксера Флойда Мейвезера и легендарного бойца UFC Конора Макгрегора. Бой по правилам бокса (12 раундов в первом среднем весе, до 69,85 кг).

Для 40-летнего Флойда Мейвезера этот поединок станет 50-м на профессиональном ринге и еще ни разу американец не проигрывал. Он считается лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории. Последний бой Флойд провел два года назад, победив единогласным решением судей Андре Берто и завершив карьеру. Теперь вернулся ради рекордного гонорара.

29-летний ирландский боец UFC Конор Макгрегор считается одним из лучших бойцов ММА. Он провел 24 поединка и в 21-м одержал победу. Конор ни разу не выходил на боксерский ринг.

Мейвезер – Макгрегор: когда начало боя? Поединок пройдет вечером по местному времени в Лас-Вегасе. Разница по времени между этим американским городом и Киевом – 10 часов, т.е. бой Мейвезер – Макгрегор по украинскому времени состоится ночью с субботы на воскресенье. Главное событие вечера бокса в Лас-Вегасе стартует в 06:00 утра по Киеву – бой начнется даже немного позже, учитывая шоу и выход спортсменов. Т.е. бой Мейвезер – Макгрегор начнется примерно в 06:30 утра в воскресенье, 27 августа.

Мейвезер – Макгрегор: где смотреть? Поединок на территории Украины покажет канал 2+2, причем смотреть его можно будет и онлайн. В США бой покажет канал Showtime по системе pay-per-view (плати за просмотр) по цене 90 долларов (100 долларов за HD качество). В Европе канал Sky Sports покажет бой также по системе pay-per-view по цене 25 евро или 20 фунтов.

Мейвезер – Макгрегор онлайн. Сайт segodnya.ua с субботы будет вести мультимедийный онлайн поединка: будет доступно описание главных событий вечера бокса, фото из Лас-Вегаса, видео-повторы и комментарии.

Напомним, что на кону поединка Мейвезер – Макгрегор будет стоять уникальный пояс, для изготовления которого использовали 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.