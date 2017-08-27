Флойд Мейвезер: "Только дурак откажется заработать 300 миллионов долларов за полчаса"

Сегодня, 10:43

Американский боксер рассказал, что не устоял перед возможностью заработать огромные деньги за бой с Макгрегором

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор после боя. Фото AFP
Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор после боя. Фото AFP

Американский боксер Флойд Мейвезер заявил, что только дурак откажется от 300 миллионов долларов за 36 минут боя с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.

Мейвезер в субботу в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом Макгрегора в десятом раунде. Официальный гонорар американца (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, сувенирной продукции и спонсорских выплат) за бой составил 100 миллионов долларов, ирландца – 30 миллионов. "Я не дурак, если я вижу возможность заработать 300 миллионов долларов за 36 минут, почему нет? Только дурак откажется", – сказал Мейвезер.

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Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Флойд Мейвезер.

Мейвезер после боя объявил подтвердил, что окончательно завершает карьеру. Макгрегор заявил, что продолжит выступать в UFC.
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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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