Где смотреть бои Гвоздик – Бейкер и Кроуфорд – Индонго

В Штатах определится абсолютный чемпион в полусреднем весе

В ночь с 19 на 20 августа в Линкольне (США) пройдет грандиозный вечер бокса. Главным событием станет бой между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и WBC американцем Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 КО) и чемпионом WBA, IBF и IBO Джулиусом Индонго (22-0, 11 КО) из Намибии.

Победитель получит абсолютно все чемпионские пояса в дивизионе.

У букмекеров явный фаворит противостояния Теренс. Котировки на победу Кроуфорда — 1,07, на победу Индонго — 8,00, на ничью — 31,00.

В Украине поединок Кроуфорд — Индонго будет транслировать телеканал "Интер". В Казахстане трансляция будет на канал "Хабар". Также бой будет показан на страны Европы на телеканалах Sky Sport, Arena Sport, Polsat.

В андеркарте главного боя на ринг выйдет непобежденный украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (13-0, 11 КО), который проведет поединок против американца Крейга Бейкера (17-1, 13 КО).

Украинский полутяж фаворит этого боя. Котировки на победу Гвоздика — 1,01, на победу Бейкера — 17,00, на ничью — 36,00.

В Украине поединок Гвоздика и Бейкера в прямом эфире покажет телеканал "Интер". Также бой будет показан на канале Sky Sport.

Начало трансляций – в 5:00.

Напомним, что накануне украинский боксер-гигант Александр Захожий выиграл третий бой на профи-ринге.