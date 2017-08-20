Где смотреть бои Гвоздик – Бейкер и Кроуфорд – Индонго
В Штатах определится абсолютный чемпион в полусреднем весе
В ночь с 19 на 20 августа в Линкольне (США) пройдет грандиозный вечер бокса. Главным событием станет бой между чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям WBO и WBC американцем Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 КО) и чемпионом WBA, IBF и IBO Джулиусом Индонго (22-0, 11 КО) из Намибии.
Победитель получит абсолютно все чемпионские пояса в дивизионе.
У букмекеров явный фаворит противостояния Теренс. Котировки на победу Кроуфорда — 1,07, на победу Индонго — 8,00, на ничью — 31,00.
В Украине поединок Кроуфорд — Индонго будет транслировать телеканал "Интер". В Казахстане трансляция будет на канал "Хабар". Также бой будет показан на страны Европы на телеканалах Sky Sport, Arena Sport, Polsat.
В андеркарте главного боя на ринг выйдет непобежденный украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (13-0, 11 КО), который проведет поединок против американца Крейга Бейкера (17-1, 13 КО).
Украинский полутяж фаворит этого боя. Котировки на победу Гвоздика — 1,01, на победу Бейкера — 17,00, на ничью — 36,00.
В Украине поединок Гвоздика и Бейкера в прямом эфире покажет телеканал "Интер". Также бой будет показан на канале Sky Sport.
Начало трансляций – в 5:00.
Напомним, что накануне украинский боксер-гигант Александр Захожий выиграл третий бой на профи-ринге.
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