Гильермо Ригондо со скандалом нокаутировал чемпиона IBO и бросил вызов Ломаченко
Кубинцу засчитали победу только после совещания с официальными лицами Атлетической комиссии
Чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе кубинец Гильермо Ригондо (18-0, 12 КО) прибавил к своей коллекции чемпионских поясов и титул IBO, отобрав его у мексиканца Моизеса Флореса (25-1, 17 КО), которого он нокаутировал в первом раунде.
Правда, стоит отметить, что окончание боя было довольно скандальным, поскольку кубинец в решающей атаке придержал соперника за голову, а последний удар Ригондо нанес уже после гонга.
Но рефери Вик Дракулич, посоветовавшись с официальными лицами Атлетической комиссии штата Невада, засчитал победу
Ригондо. После боя с Флоресом Гильермо Ригондо выразил желание провести бои с Василием Ломаченко и Романом Гонсалесом, но не в их, а в промежуточных весовых категориях.
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