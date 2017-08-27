Художница грудью нарисовала портрет Конора Макгрегора

Знаменитого бойца смешанного стиля перед боем с Мейвезером изобразили необычным способом

Российская художница Ирина Романовская нарисовала грудью одного из лучших в мире бойцов смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Свою работу Романовская посвятила бою между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, который состоится сегодня в Лас-Вегасе. Картина называется "Лучший".

Художница сначала наносит рисунок черным фломастером, а затем краску авторским способом – грудью. Черный цвет она выбрала, чтобы подчеркнуть "атакующий стиль Макгрегора, его силу духа и брутальность", – пишет boxing-mma.com.

Напомним, что сегодня в Лас-Вегасе пройдет "бой столетия" – самый дорогой поединок в истории бокса. Сойдутся непобежденный американец Флойд Мейвезер и легендарный ирландский чемпион UFC Конор Макгрегор. Бой пройдет по правилам бокса (12 раундов в первом среднем весе, до 69,85 кг).

Накануне боя Василий Ломаченко дал прогноз, заявив, что победит Флойд Мейвезер. А девушка Конора Макгрегора Ди Девлин прибыла на арены с трехмесячным сыном.