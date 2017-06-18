Команда Ковалева подаст протест на исход реванша с Уордом

Вчера, 11:16

Американец нанес несколько ударов ниже пояса, после чего судья зафиксировал его победу

Фото AFP
Фото AFP

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува сообщила, что их сторона постарается оспорить результат ответного противостояния россиянина с американцем Андре Уордом.

"Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор", – сказала Дува. – "Ковалев проведет следующий бой осенью. Он в порядке. Рефери не выполнил свою работу. Уорд преднамеренно нанес несколько ударов ниже пояса, и он не был наказан за это. Рефери заставил Сергея продолжать бой после нескольких грязных ударов".

Также жестко раскритиковал судейские решения глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Два подряд удара в пах Ковалеву и рефери объявляет нокаут. Даже не открывая счет! Опять левое судейство. С таким судейством, как в бою Ковалев – Уорд бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к "победе". Ковалев плохо отбоксировал. Да. Но я не про него. Я про судейство. Это какой-то беспредел и свинство уже", – написал Рябинский в своем Twitter.

Напомним, Уорд в реванше выиграл у Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде.
бокс, Андре Уорд, Сергей Ковалев

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Источник:

Sportbox

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