Команда Ковалева подаст протест на исход реванша с Уордом

Американец нанес несколько ударов ниже пояса, после чего судья зафиксировал его победу

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува сообщила, что их сторона постарается оспорить результат ответного противостояния россиянина с американцем Андре Уордом.

"Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор", – сказала Дува. – "Ковалев проведет следующий бой осенью. Он в порядке. Рефери не выполнил свою работу. Уорд преднамеренно нанес несколько ударов ниже пояса, и он не был наказан за это. Рефери заставил Сергея продолжать бой после нескольких грязных ударов".

Также жестко раскритиковал судейские решения глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Два подряд удара в пах Ковалеву и рефери объявляет нокаут. Даже не открывая счет! Опять левое судейство. С таким судейством, как в бою Ковалев – Уорд бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к "победе". Ковалев плохо отбоксировал. Да. Но я не про него. Я про судейство. Это какой-то беспредел и свинство уже", – написал Рябинский в своем Twitter.

Напомним, Уорд в реванше выиграл у Ковалева техническим нокаутом в восьмом раунде.