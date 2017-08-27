Конор Макгрегор не согласен с оценками судей

Конор Макгрегор не согласился с судьями, работавшими во время боя против Флойда Мейвезера. По ходу боя по очкам лидировал американец. К десятому раунду, в котором Мейвезер одержал победу техническим нокаутом, все судьи за рингом отдавали победу 40-летнему боксеру с большим преимуществом.

У судьи Дэйва Моретти счет был 87-83, у Берта Клементса – 89-82 и у Гвидо Каваллери – 89-81.

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"Люди думали, что бой никогда не состоится, – сказал Макгрегор. – Потребовалось показать яйца, чтобы он состоялся. Потом начали думать, что я не смогу попасть по Мейвезеру. Я люблю хорошие бои, а это был именно такой бой. Вот почему вы видите меня здесь. Я показал характер. Думаю, что судейские записки очень предвзяты. Но он очень искусный боксер, который не просто так установил рекорд".

Мейвезер после победы над Макгрегором побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Ирландец после боя заявил, что продолжит карьеру в смешанных единоборствах, а на пресс-конференции появился с бутылкой виски.

Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей, но зато поединок побил рекорд платных трансляций. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Мейвезер.