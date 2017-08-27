Конор Макгрегор заявил, что гонорара за бой с Мейвезером ему хватит на всю жизнь

Звезда UFC собирается быть "расчетливым", чтобы денег хватило на всю оставшуюся жизнь

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор заявил, что благодаря боксерскому поединку с американским боксером Флойдом Мейвезером заработал денег на всю оставшуюся жизнь.

"Теперь я обеспечен деньгами на всю оставшуюся жизнь. Я настроен, что мне хватит на всю жизнь, если я буду расчетливым, и не буду делать глупостей", – сказал 29-летний Макгрегор‏.

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Макгрегор в субботу в бою по правилам бокса проиграл Мейвезеру техническим нокаутом в десятом раунде. Официальный гонорар ирландца (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, сувенирной продукции и спонсорских выплат) за бой составил 30 миллионов долларов. Также бой побил рекорд по сбору от частных платных трансляций (pay-per-view), сумма составила более 80 миллионов долларов.

Мейвезер после победы над Макгрегором побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Ирландец после боя заявил, что продолжит карьеру в смешанных единоборствах, а на пресс-конференции появился с бутылкой виски.

Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей, но зато поединок побил рекорд платных трансляций. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Мейвезер.