"Не покупайте цирк" – Геннадий головкин о бое Мейвезер – Макгрегор

Сегодня, 19:40

Один из лучших боксеров мира призвал не платить деньги за просмотр боя боксера и бойца UFC

Геннадий Головкин: &quot;Не покупай цирк Мейвезер - Макгрегор, смотри меня с Канело в реальном поединке&quot;. Фото boxing-mma.com
Геннадий Головкин: "Не покупай цирк Мейвезер - Макгрегор, смотри меня с Канело в реальном поединке". Фото boxing-mma.com

Один из лучших боксеров мира независимо от весовых категорий, чемпион мира WBA, IBO, IBF и WBC Геннадий Головкин призвал не тратить деньги на платный просмотр поединка Мейвезер – Макгрегор.

"Не покупайте цирк Мейвезера и Макгрегора, смотрите меня и Канело в реальном бою", – с таким плакатом сделал фото Головкин.

Ранее Головкин не раз критиковал поединок боксера и бойца ММА. "Я думаю, люди понимают, что бой Конора с Флойдом – это просто шоу. Бизнес, развлечение. Этот бой ничего не принесет боксу, он устраивается для публики, просто ради денег. Мой бой с Канело – вот это настоящий бой, благодаря которому наш спорт уважают", – говорил Головкин.

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На этой же арене в Лас-Вегасе, Геннадий Головкин (37-0-0, 33 КО) встретится с Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО) 16 сентября.

Напомним, что поединок Мейвезер – Макгрегор пройдет 26 августа по правилам бокса в Лас-Вегасе. Стоимость трансляции PPV в США – 100 долларов, в Великобритании – 20 фунтов.
Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, Мейвезер-Макгрегор

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Источник:

Сегодня|Спорт

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