Николай Буценко вышел в четвертьфинал боксерского чемпионата Европы

Сегодня, 15:45

В следующем раунде украинец может встретиться с россиянином

Николай Буценко победил единогласным решением судей
Николай Буценко победил единогласным решением судей

Украинец Николай Буценко, выступающий в весовой категории до 56 кг, успешно прошёл стадию 1/8 финала Чемпионата Европы, перебоксировав "всухую" представителя Молдовы Вячеслава Гожана.

Украинский боксёр работал преимущественно вторым номером, встречая визави двоечками. В одном из таких эпизодов во втором раунде Буценко удался точный встречный коронной левой, опрокинувший соперника.

Единогласным судейским решением Буценко празднует победу и выигрывает лицензию на Чемпионат Мира.

В 1/4 финала Николай Буценко встретится с победителем пары Бахтовар Назиров (Россия) – Ли Макгрегор (Шотландия).

 
бокс, Николай Буценко, чемпионат Европы по боксу

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Источник:

vringe.com

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