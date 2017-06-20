Николай Буценко вышел в четвертьфинал боксерского чемпионата Европы

Сегодня, 15:45

Сегодня, 15:45 Просмотров: ...

В следующем раунде украинец может встретиться с россиянином

Украинец Николай Буценко, выступающий в весовой категории до 56 кг, успешно прошёл стадию 1/8 финала Чемпионата Европы, перебоксировав "всухую" представителя Молдовы Вячеслава Гожана.

Украинский боксёр работал преимущественно вторым номером, встречая визави двоечками. В одном из таких эпизодов во втором раунде Буценко удался точный встречный коронной левой, опрокинувший соперника.

Единогласным судейским решением Буценко празднует победу и выигрывает лицензию на Чемпионат Мира.

В 1/4 финала Николай Буценко встретится с победителем пары Бахтовар Назиров (Россия) – Ли Макгрегор (Шотландия).