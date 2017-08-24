Поветкин назвал свое поражение Кличко главным боем в карьере

После поражения украинцу российский боксер пересмотрел подход к тренировкам и свой режим

Российский супертяжеловес Александр Поветкин назвал самым главным боем в своей карьере поединок с украинцем Владимиром Кличко. Их встреча состоялась 5 октября 2013 года и завершилась разгромным поражением Поветкина по очкам.

"Самым значимым и важным был бой с Владимиром Кличко. Благодаря этому поединку я много чего для себя понял. Изменил свои подходы к тренировкам и свой режим. Так что это действительно был самый главный мой бой", – цитирует Поветкина "Кировская правда".

Ранее российский боксер заявил, что не расстроен, что так и не смог провести реванш против Владимира Кличко, который завершил карьеру в начале августа.

В своем последнем бою Поветкин победил по очкам травмированного украинца Александра Руденко. Впервые за полтора года российский боксер не провалил допинг-тест.