Рефери признался, что ошибся с досрочной остановкой боя Ковалева с Уордом

Рефери Тони Уикс признался, что пропустил удары ниже пояса со стороны американца Андре Уорда в бою-реванше с россиянином Сергеем Ковалевым и ошибся с досрочной остановкой поединка.

Ковалев в субботу проиграл Уорду в бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Уикс в восьмом раунде остановил бой после того, как Ковалев пропустил удар ниже пояса и еще серию ударов. Россиянин после боя заявил, что не понял данное решение судьи.

"Я посмотрел повторы и должен признать, что я ошибся – я пропустил удары ниже пояса со стороны Уорда. Я остановил бой из-за того, что Ковалев не защищался. Если бы я видел, что удары были ниже пояса, я бы не остановил бой", – написал Уикс в своем микроблоге в Twitter.

Промоутер Ковалева Кэти Дува ранее заявила, что подаст протест на результат второго боя с Уордом.