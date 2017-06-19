Самый дешевый билет на бой Мэйвезера и Макгрегора стоит 2100 долларов
Для приобретения самого дорогого пропуска на бой придется раскошелиться почти на сотню тысяч долларов
26 августа 2017 года состоится поединок между известным американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.
Как сообщает MMA News, самый дешевый билет на встречу спортсменов, которая состоится в Лас Вегасе, составит 2100 долларов. Самый дорогой билет – 90 тысяч.
Напомним, бой пройдет по правилам бокса на арене MGM Grand Garden либо на стадионе T-Mobile Arena.
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