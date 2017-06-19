Самый дешевый билет на бой Мэйвезера и Макгрегора стоит 2100 долларов

Сегодня, 16:41

Для приобретения самого дорогого пропуска на бой придется раскошелиться почти на сотню тысяч долларов

Флойд Мейвезер вернется на ринг ради боя с Конором Макгрегором. Фото AFP
Флойд Мейвезер вернется на ринг ради боя с Конором Макгрегором. Фото AFP

26 августа 2017 года состоится поединок между известным американским боксером Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Как сообщает MMA News, самый дешевый билет на встречу спортсменов, которая состоится в Лас Вегасе, составит 2100 долларов. Самый дорогой билет – 90 тысяч.

Напомним, бой пройдет по правилам бокса на арене MGM Grand Garden либо на стадионе T-Mobile Arena.
бокс, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор

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Источник:

Советский спорт

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