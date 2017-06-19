Сергей Ковалев после поражения от Уорда купил себе часы

Российский полутяж Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) после поражения от чемпиона IBF, WBA, WBO Андре Уорда (32-0, 16 КО) прошелся по магазинам Лас-Вегаса.

Сергей находился в хорошем настроении и даже приобрел новые часы известной марки. Кроме того, россиянин не отказывал никому в совместных фото.

Напомним, что Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде.