Сергей Ковалев после поражения от Уорда купил себе часы
Боксер прошелся по магазинам Лос-Анджелеса
Российский полутяж Сергей Ковалев (30-2-1, 26 КО) после поражения от чемпиона IBF, WBA, WBO Андре Уорда (32-0, 16 КО) прошелся по магазинам Лас-Вегаса.
Сергей находился в хорошем настроении и даже приобрел новые часы известной марки. Кроме того, россиянин не отказывал никому в совместных фото.
Напомним, что Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде.
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