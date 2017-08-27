Слова после битвы: Мейвезер и Макгрегор прокомментировали "рубку" в Лас-Вегасе

Сегодня, 09:51

Боец UFC сетовал, что рефери рано остановил бой, а Мейвезер подтвердил, что больше на ринг не выйдет

Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP

Лучший боксер мира Флойд Мейвезер в Лас-Вегасе уверенно победил чемпиона UFС Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса. Бой завершился техническим нокаутом в десятом раунде.

"Это был трудный и очень конкурентный соперник. Он был лучше, чем я думал. Но я все равно лучший. Думаю, зрители увидели, что хотели. Не очень уверенное начало в моем исполнении? Это был мой план, моя стартовая тактика. Начиная с седьмого раунда противник заметно подустал и начал пропускать сильные удары. Я всем гарантировал, что досрочно одержу победу, это и произошло. Это был мой последний бой, дамы и господа. И я выбрал подходящего партнера для своего заключительного танца", – сказал Мейвезер по окончанию поединка.

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В свою очередь, Конор Макгрегор заявил, что рефери поторопился – он якобы был готов продолжить бой.

"Я превратил его в мексиканца, первые раунды остались за мной. Соперник не так быстр и мощен, но я уважаю его как бойца. Судьи рано остановили бой, они должны были позволить продолжать поединок. Но я устал. Не знаю, доволен ли я, и не знаю, что я сейчас чувствую. Все было не так, как я рассчитывал. Позвольте мне спуститься вниз. Конечно, я еще вернусь, и все изменится", – заявил Макгрегор.

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Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Флойд Мейвезер.
Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, Мейвезер-Макгрегор

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Источник:

boxing-mma.com

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