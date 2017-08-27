Статистика ударов: Макгрегор бил чаще, Мейвезер был точнее

Сегодня, 15:47

За весь бой Мейвезер выбросил 320 ударов, а Макгрегор – 430

Конор Макгрегор vs Флойд Мейвезер. Фото AFP
Конор Макгрегор vs Флойд Мейвезер. Фото AFP

В Лас-Вегасе в воскресенье утром состоялся долгожданный поединок легендарного боксера Флойда Мейвезера и звезды смешанных единоборств чемпиона UFC Конора Макгрегора. В первых раундах Макгрегор выглядел лучше, после чего инициативой завладел Мейвезер, в десятом раунде отправивший своего соперника в технически нокаут – рефери остановил избиение.

Стала известна статистика ударов. Она подтверждает, что первые три раунда выиграл ирландский боец, четвертый был приблизительно равным, а начиная с четвертого Мейвезер доминировал.

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Так, за первые три раунда Мейвезер выбросил 28 ударов (попал — 12), а Макгрегор выбросил 115 ударов (26 точных). Четвертый раунд можно назвать равным — оба боксера попали 16 ударов, правда, Макгрегор продолжал бить чаще. Начиная с пятого раунда количество точных ударов Мейвезера неизменно выше.

За весь бой Мейвезер выбросил 320 ударов и попал 170 (точность — 53%). Из них 59 джебов (18 точных, 31%) и 261 силовой удар (152 точных, 58%). Макгрегор выбросил 430 ударов и попал 111 (точность — 26%), из них 98 джебов (27 точных, 28%) и 332 силовых (84 точных, 25%).

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Мейвезер после победы над Макгрегором побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Ирландец после боя заявил, что продолжит карьеру в смешанных единоборствах, а на пресс-конференции появился с бутылкой виски.

Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей, но зато поединок побил рекорд платных трансляций. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Мейвезер.
Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, Мейвезер-Макгрегор

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Источник:

boxing-mma.com

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