Трансляция боя Мейвезер – Макгрегор в кинотеатрах собрала 2,6 млн долларов

Сегодня, 14:16

Боксер нокаутировал бойца смешанных единоборств

Флойд был сильнее Конора. Фото AFP
Флойд был сильнее Конора. Фото AFP

Сборы от трансляций боя американского боксера Флойда Мейвезера и ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в кинотеатрах составили $2,6 млн. Об этом сообщают американские СМИ.

В воскресенье Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде. Ппоединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мейвезер провел свой последний поединок в карьере.

Ранее Мейвезер сообщил, что бой с Макгрегором побил рекорд по доходу от платных трансляций (per-per-view), собрав более $80 млн. Предыдущий рекорд по проданным трансляциям был установлен на поединке Мейвезера с филиппинцем Мэнни Пакьяо в 2015 году (4,4 млн просмотров).

В послужном списке Мейвезера теперь 50 побед (27 – нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Макгрегор, являющийся обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе, дебютировал в профессиональном боксе. В смешанных единоборствах на его счету 21 победа (19 – досрочно), три поражения.

Напомним, что мы проводили мультимедийный онлайн боя Мейвезер – Макгрегор.
бокс, Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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