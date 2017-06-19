Украинец Выхрист вышел в четвертьфинал чемпионата Европы и получил путевку на ЧМ
Наш боксер без проблем разобрался с представителем Ирландии Дином Гардинером
Украинец Виктор Выхрист, выступающий в весовой категории свыше 91 кг, успешно прошел стадию 1/8 финала Чемпионата Европы, досрочно остановив представителя Ирландии Дина Гардинера.
Украинский супертяж, работая в контратакующей манере, сперва измотал мобильного соперника, а затем поставил жирную точку во втором раунде, отправив визави в нокдаун. Гардинер попытался продолжить поединок, но уже следующая атака украинца вынудила рефери остановить одностороннее избиение.
Отметим, кроме выхода в четвертьфинал, Выхрист также завоевал лицензию на Чемпионат Мира.
В 1/4 финала Виктор Выхрист встретится с победителем пары Михаи Нистор (Румыния) — Гурген Ованнисян (Армения).
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