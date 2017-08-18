Украинский боксер-гигант выиграл третий бой на профи-ринге
Александр Захожий по очкам победил грузина Иракли Гвенатадзе
Перспективный украинский супертяжеловес Александр Захожий, рост которого составляет 207 см, одержал свою третью победу на профи-ринге.
В поединке с грузинским боксером Иракли Гвенатадзе (9-5, 8 КО) Захожий впервые в своей карьере прошел полную дистанцию, победив со счетом – 60:52, 58:54 и 57:54 на картах судей.
Отметим, что три поединка на профи-ринге Александр Захожий успел провести за неполных три месяца от дня старта соей профессиональной карьеры.
Напомним, что сегодня Владимир Кличко назвал пятерку лучших боксеров всех времен.
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