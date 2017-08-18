Украинский боксер-гигант выиграл третий бой на профи-ринге

18 Августа 2017, 18:44

Александр Захожий по очкам победил грузина Иракли Гвенатадзе

Александр Захожий. Фото соцсети
Александр Захожий. Фото соцсети

Перспективный украинский супертяжеловес Александр Захожий, рост которого составляет 207 см, одержал свою третью победу на профи-ринге.

В поединке с грузинским боксером Иракли Гвенатадзе (9-5, 8 КО) Захожий впервые в своей карьере прошел полную дистанцию, победив со счетом – 60:52, 58:54 и 57:54 на картах судей.

Отметим, что три поединка на профи-ринге Александр Захожий успел провести за неполных три месяца от дня старта соей профессиональной карьеры.

Напомним, что сегодня Владимир Кличко назвал пятерку лучших боксеров всех времен.
бокс, боксер, Александр Захожий

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