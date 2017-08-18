Украинский боксер-гигант выиграл третий бой на профи-ринге

Перспективный украинский супертяжеловес Александр Захожий, рост которого составляет 207 см, одержал свою третью победу на профи-ринге.

В поединке с грузинским боксером Иракли Гвенатадзе (9-5, 8 КО) Захожий впервые в своей карьере прошел полную дистанцию, победив со счетом – 60:52, 58:54 и 57:54 на картах судей.

Отметим, что три поединка на профи-ринге Александр Захожий успел провести за неполных три месяца от дня старта соей профессиональной карьеры.

Напомним, что сегодня Владимир Кличко назвал пятерку лучших боксеров всех времен.