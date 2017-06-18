Уорд победил Ковалева нокаутом в восьмом раунде
Американский боксер защитил титулы WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде.
На кану боя-реванша стояли чемпионские пояса по версии WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.
Стоит отметить, что Уорд под конец раунда нанес Ковалеву ряд ударов ниже пояса, после чего рефери остановил поединок и засчитал 34-летнему россиянину поражение.
Уорд защитил титулы, которые завоевал в ноябре прошлого года в первом бою с Ковалевым.
В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
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