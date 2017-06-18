Уорд победил Ковалева нокаутом в восьмом раунде

Вчера, 09:02

Американский боксер защитил титулы WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде.

На кану боя-реванша стояли чемпионские пояса по версии WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе.

Стоит отметить, что Уорд под конец раунда нанес Ковалеву ряд ударов ниже пояса, после чего рефери остановил поединок и засчитал 34-летнему россиянину поражение.

Уорд защитил титулы, которые завоевал в ноябре прошлого года в первом бою с Ковалевым.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.
бокс, Андре Уорд, Сергей Ковалев

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Источник:

Советский спорт

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