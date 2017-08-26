Как украинец нокаутировал боксера из Багамских островов

Сергей Деревянченко в 12-м раунде отправил в нокаут Туреано Джонсона из Багамских островов и стал претендентом на титул IBF

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко одержал свою одиннадцатую победу на профессиональном ринге. Деревянченко провел поединок против Туреано Джонсона из Багамских островов.

После тяжелого начала боя, украинец дальше взял инициативу в свои руки и наращивал преимущество от раунда к раунду. Казалось, не избежать судейских записок, однако в 12 раунде Деревянченко мощным боковым свалил Джонсона с ног. Нокаут.

Благодаря этой победе Сергей Деревянченко стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, которым сейчас владеет казахстанец Геннадий Головкин.

Напомним, что ночью с субботы на воскресенье пройдет супербой Мейвезер – Макгрегор.