Видео боя Мейвезер – Макгрегор

Сегодня, 10:20

Полная запись поединка легендарного боксера Флойда Мейвезера и звезды UFC Конора Макгрегора


Флойд Мейвезер уверенно победил Конора Макгрегора в "бое века" в Лас-Вегасе. Поединок прошел утром в воскресенье и закончился в десятом раунде техническим нокаутом.

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Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Флойд Мейвезер.

Мейвезер после боя объявил подтвердил, что окончательно завершает карьеру. Макгрегор заявил, что продолжит выступать в UFC.
Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, Мейвезер-Макгрегор

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Сегодня|Спорт

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