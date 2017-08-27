Видео боя Мейвезер – Макгрегор

Флойд Мейвезер уверенно победил Конора Макгрегора в "бое века" в Лас-Вегасе. Поединок прошел утром в воскресенье и закончился в десятом раунде техническим нокаутом.

Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Флойд Мейвезер.

Мейвезер после боя объявил подтвердил, что окончательно завершает карьеру. Макгрегор заявил, что продолжит выступать в UFC.