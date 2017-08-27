Видео боя Мейвезер – Макгрегор
Полная запись поединка легендарного боксера Флойда Мейвезера и звезды UFC Конора Макгрегора
Флойд Мейвезер уверенно победил Конора Макгрегора в "бое века" в Лас-Вегасе. Поединок прошел утром в воскресенье и закончился в десятом раунде техническим нокаутом.
Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Флойд Мейвезер.
Мейвезер после боя объявил подтвердил, что окончательно завершает карьеру. Макгрегор заявил, что продолжит выступать в UFC.
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