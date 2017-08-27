За несколько часов до боя Мейвезер хотел поставить на свою победу 400 тысяч долларов

Сегодня, 14:25

Американский боксер намеревался сделать ставку на свою досрочную победу, но не дождался проверки букмекеров и ушел

Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде. Фото AFP

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер за несколько часов до боя против чемпиона UFC Конора Макгрегора пытался поставить 400 тысяч долларов на свою победу, утверждает MIrror. По информации источника, ставка американца заключалась в том, что он одержит победу до начала десятого раунда.

Букмекер попытался проверить, имеет ли боксер право ставить на себя. После этого Мейвезер изменил решение, захотев поставить на собственную победу нокаутом. В итоге Флойд не дождался того, как букмекеры проверят соответствующие правила, и ушел.

Позже стало известно, что властями Невады не запрещено боксерами делать ставки на себя – Мейвезер упустил шанс заработать на собственной победе несколько сотен тысяч долларов.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Мейвезер после победы над Макгрегором побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Ирландец после боя заявил, что продолжит карьеру в смешанных единоборствах, а на пресс-конференции появился с бутылкой виски.

Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей, но зато поединок побил рекорд платных трансляций. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Мейвезер.
Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, Мейвезер-Макгрегор

Вы сейчас просматриваете новость "За несколько часов до боя Мейвезер хотел поставить на свою победу 400 тысяч долларов". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Конор Макгрегор после боя пил виски и улыбался. Фото AFP

Конор Макгрегор заявил, что гонорара за бой с Мейвезером ему хватит на всю жизнь

Сегодня, 13:28

Звезда UFC собирается быть "расчетливым", чтобы денег хватило на всю оставшуюся жизнь

Бокс

Рефери в ринге остановил бой в десятом раунде. Фото AFP

Конор Макгрегор не согласен с оценками судей

Сегодня, 12:17

Ирландский боец считает, что "судейские записки очень предвзяты"

Бокс

Конор Макгрегор vs Флойд Мейвезер. Фото AFP

Мейвезер травмировал руку перед боем с Макгрегором

Сегодня, 12:04

Американский боксер рассказал, что мало спарринговал из-за "хрупких рук"

Бокс

Конор Макгрегор хорошо смотрелся первые три раунда в поединке с Мейвезером. Фото AFP

Владимир Кличко похвалил Макгрегора за дисциплину и хорошие "боксерские навыки"

Сегодня, 11:48

Украинский боксер прокомментировал поединок Мейвзер - Макгрегор

Бокс

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор устроили шоу в Лас-Вегасе. Фото AFP

Бой Мейвезер - Макгрегор побил рекорд платных трансляций

Сегодня, 10:50

Поединок боксера и звезды UFC собрал более 80 миллионов долларов на частных платных трансляциях

Бокс

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор после боя. Фото AFP

Флойд Мейвезер: "Только дурак откажется заработать 300 миллионов долларов за полчаса"

Сегодня, 10:43

Американский боксер рассказал, что не устоял перед возможностью заработать огромные деньги за бой с Макгрегором

Бокс

Конор Макгрегор после боя. Фото AFP

Конор Макгрегор после поражения появился на публике с бутылкой виски

Сегодня, 10:34

Ирландский боксер с улыбкой на лице и бутылкой виски покинул пресс-конференцию после боя в Лас-Вегасе

Бокс

Видео боя Мейвезер - Макгрегор

Сегодня, 10:20

Полная запись поединка легендарного боксера Флойда Мейвезера и звезды UFC Конора Макгрегора

Бокс

Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP

Слова после битвы: Мейвезер и Макгрегор прокомментировали "рубку" в Лас-Вегасе

Сегодня, 09:51

Боец UFC сетовал, что рефери рано остановил бой, а Мейвезер подтвердил, что больше на ринг не выйдет

Бокс

Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP

Записки судей на момент остановки боя Мейвезер - Макгрегор

Сегодня, 09:38

Американский боксер с большим отрывом лидировал на записках всех трех судей

Бокс

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. VIPов было много. Фото AFP

Бой Мейвезер - Макгрегор не собрал полный зал в Лас-Вегасе

Сегодня, 09:29

14 623 зрителя присутствовали на "бое века", хотя арена вмещает около 20 тысяч

Бокс

Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP

"Бой на миллиард долларов": яркие кадры поединка Мейвезер - Макгрегор

Сегодня, 08:59

Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде

Бокс

Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP

Флойд Мейвезер побил рекорд Рокки Марчиано

Сегодня, 08:45

Американский боксер после победы над Макгрегором стал лучшим в истории бокса по количеству побед подряд

Бокс

Мейвезер победил Макгрегора. Фото AFP

Флойд Мейвезер выиграл "бой века" у бойца Конора Макгрегора

Сегодня, 07:59

В десятом раунде рефери остановил избиение бойца UFC

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования