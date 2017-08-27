За несколько часов до боя Мейвезер хотел поставить на свою победу 400 тысяч долларов

Американский боксер намеревался сделать ставку на свою досрочную победу, но не дождался проверки букмекеров и ушел

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер за несколько часов до боя против чемпиона UFC Конора Макгрегора пытался поставить 400 тысяч долларов на свою победу, утверждает MIrror. По информации источника, ставка американца заключалась в том, что он одержит победу до начала десятого раунда.

Букмекер попытался проверить, имеет ли боксер право ставить на себя. После этого Мейвезер изменил решение, захотев поставить на собственную победу нокаутом. В итоге Флойд не дождался того, как букмекеры проверят соответствующие правила, и ушел.

Позже стало известно, что властями Невады не запрещено боксерами делать ставки на себя – Мейвезер упустил шанс заработать на собственной победе несколько сотен тысяч долларов.

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Мейвезер после победы над Макгрегором побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Ирландец после боя заявил, что продолжит карьеру в смешанных единоборствах, а на пресс-конференции появился с бутылкой виски.

Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей, но зато поединок побил рекорд платных трансляций. На момент остановки боя на записках всех трех судей с большим отрывом лидировал Мейвезер.