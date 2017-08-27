Записки судей на момент остановки боя Мейвезер – Макгрегор

Американский боксер с большим отрывом лидировал на записках всех трех судей

Флойд Мейвезер уверенно победил Конора Макгрегора в "бое века" в Лас-Вегасе. Поединок прошел утром в воскресенье и закончился в десятом раунде техническим нокаутом.

В первых раундах Мейвезер сознательно отдал инициативу сопернику, чтобы вымотать того. Расчет оказался верным. Боец ММА никогда не проводил столь длинных поединков уже к середине боя стал уставать. Вот тут и начал включаться Мейвезер. Он наращивал преимущество с каждым раундом, пока рефери не остановил избиение Конора.

Все судьи до остановки боя отдавали победу Мейвезеру. Как сообщает boxing-mma.com, у судьи Дэйва Моретти счет был 87-83, у Берта Клементса – 89-82 и у Гвидо Каваллери – 89-81.

Интересно, что "бой на миллиард долларов", как его назвали эксперты и журналисты, не собрал полный зал в Лас-Вегасе: вместо 20 тысяч арену заполнили 14 600 зрителей.