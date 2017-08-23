Александр Хацкевич: "Праздник в Украине будет дополнительным стимулом для команды"

Завтра киевское "Динамо" сыграет дома ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы против "Маритиму". Накануне встречи главный тренер киевлян Александр Хацкевич дал пресс-конференцию.

- Работали как и обычно. Сегодня разобрали нашу игру в Португалии, показали, что у нас получилось, что нет. Были проблемы в первую очередь в обороне. Сделали акцент на этом. Атаку мы тоже разобрали. Где мы не доиграли. Качество поля это было или исполнительское мастерство, команда неплохо играла в Португалии, но завтра мы должны сыграть намного лучше.

- В предыдущем матче вы дали отдохнуть Мбокани и предоставили шанс Кравцу и Беседину – это полезно для сборной Украины. В последнее время было какое-то общение с Шевченко по поводу практики этих футболистов?

- Мы дали отдохнуть не только Мбокани, но и основной группе игроков, которые играли в Португалии. А то, что играли Кравец и Беседин. Нападающие забили и сделали свою работу. Шевченко был на базе. Мы с ним не пересекались, но в телефонном режиме мы с ним общаемся.

- То, что вы дали отдохнуть некоторым игрокам связано с их усталостью или стратегическими моментами?

- Перелет был достаточно тяжелый. На следующий день ребята прошли модобследование, и многие не восстановились как физически, так и психологически. Ротация должна была быть. Думали, что она будет меньше. Хотели дать сыграть большей группе игроков, которые играли в Португалии, но медконтроль показал, что многие не восстановились.

- По последним играм можно было наблюдать, что у "Динамо" много технического брака. Прием мяча, выход из обороны, последний пас. С чем это связано? В каком психологическом состоянии команда перед игрой с "Маритиму"? Завтра в Украине большой праздник.

- Технический брак – это уже мастерство футболистов. Первый пас – тоже элемент футбола, где нужно рисковать. Для сохранения мяча поперек и назад ребята играют достаточно надежно. А первый пас всегда будет иметь брак, потому что это обостряющая передача. Если она идет вперед. Есть ситуации, когда игрок находится под давлением. Все зависит от видения ситуации и исполнения.

То, что в Украине завтра большой праздник, будет дополнительным стимулом для нашей команды, чтобы победить.

- Новичок "Динамо" Пиварич травмировался. Как у него дела? Кого завтра ждать на позиции левого защитника.

- На сегодняшний день состояние Пиварич, как говорят доктора, стабильное, но он еще не тренируется. Там и сотрясение и достаточно большая рана. Он находится в стадии восстановления. А кто завтра выйдет в обороне – большого выбора у нас нет. Тот же Миколенко достаточно уверенно сыграл. Решение примем завтра.

- Ваше мнение о "Маритиму" изменилось после первой игры? За счет чего их можно обыграть?

- В последнем матче чемпионата Португалии они тоже дали отдохнуть достаточно большой группе игроков. Не поменялась только линия обороны и опорный полузащитник. Исходя из тех футболистов, которые у них есть, была серьезная ротация. Мое мнение о "Маритиму"? Команда пропустила очень мало мячей. Организованная игра в обороне. Стиль игры не поменялся. То, что мы видели с "Боавиштой" – все то же самое. Вся команда обороняется, быстрый переход из обороны в атаку, стандартные положения. Надеюсь, они не преподнесут нам никаких сюрпризов. Чтобы победить, нам нужно забивать и реализовывать моменты, которые есть. Надежная игра в обороне и эффективная атака – залог успеха.

- Будете на сегодняшней тренировке уделять время пенальти?

- Бить пенальти в игре и на тренировке – разные вещи. Когда ты, не дай Бог, отыграл 120 минут, нужно быть еще готовым и к пенальти. У нас опытные ребята, есть футболисты, которые возьмут на себя ответственность, но отрабатывать пенальти мы сегодня точно не будем.

Напомним, что первый матч в Фуншале завершился вничью – 0:0. На поединок в Киеве продаются билеты по цене от 35 гривен.