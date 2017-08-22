Американское издание проиллюстрировало снимком экс-игрока сборной Германии статью о мигрантах

Издание опубликовало статью о перевозках мигрантов из Марокко в Гибралтар по морю на гидроциклах

Ультраправое американское издание Breitbart принесло извинения известному немецкому нападающему Лукасу Подольски, который сейчас защищает цвета японского "Виссел Кобе".

В пятницу издание опубликовало статью о перевозках мигрантов из Марокко в Гибралтар по морю за 5000 евро на гидроциклах. Статья сопровождалась фотографией Подольски и еще одного человека на гидроцикле, которая была сделана в 2014 году на ЧМ в Бразилии.

Сразу после шума издание принесло извинения Подольски, однако тот поручил юристам рассмотреть все стороны дела.

"Лондонское издание Breitbart хочет извиниться перед господином Подольски. Нет никаких доказательств, что господин является членом группы мигрантов, либо является жертвой торговли людьми. Мы желаем ему всего самого хорошего", – говорится в заявлении издания.

Напомним, экс-игрок "Галатасарая" в начале июня перешел в китайский клуб. Ранее он принял участие в записи песни о своем родном городе.