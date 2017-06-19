Андрей Ярмоленко может перейти в "Баварию" – СМИ

Сегодня, 10:14

Немецкий клуб ищет замену Дугласу Косте

Андрей Ярмоленко. Фото AFP
Андрей Ярмоленко. Фото AFP

Как стало известно КОМАНДЕ1 из достоверных источников, капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко близок к переходу в мюнхенскую "Баварию". 

По всей видимости, все снова зависит от того, смогут ли договориться покупатели с нынешними работодателями футболиста. В "Баварии" Ярмоленко может заменить бразильского полузащитника "Дугласа Косту", который в ближайшее время должен перейти в итальянский Ювентус. 
футбол, Динамо Киев, Бавария, Андрей Ярмоленко

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Источник:

zbirna.com

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