Арда Туран хочет уйти из "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран хочет сменить клубную прописку и занялся поисками новой команды, утверждает Marca. Хавбек принял это решение в связи с тем, что новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не рассчитывает на футболиста.

При этом 30-летний турок хочет найти предложение, которое полностью будет устраивать его. Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется "Арсенал".

В минувшем сезоне Туран, выступающий за сине-гранатовых с 2015 года, провел в составе команды 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи.