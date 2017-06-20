Арда Туран хочет уйти из "Барселоны"

Сегодня, 13:04

На турецкого полузащитника не рассчитывает новый тренер каталонцев

Арда Туран. Фото AFP
Арда Туран. Фото AFP

Полузащитник "Барселоны" Арда Туран хочет сменить клубную прописку и занялся поисками новой команды, утверждает Marca. Хавбек принял это решение в связи с тем, что новый главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не рассчитывает на футболиста.

При этом 30-летний турок хочет найти предложение, которое полностью будет устраивать его. Ранее сообщалось, что полузащитником интересуется "Арсенал".

В минувшем сезоне Туран, выступающий за сине-гранатовых с 2015 года, провел в составе команды 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 4 голевые передачи.
футбол, Барселона, Арда Туран

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СЭ

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