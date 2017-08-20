Арсен Венгер признался, что "Арсенал" неуправляемый

Сегодня, 11:53

В лондонской команде слишком много футболистов

Венгер на тренерской скамейке. Фото AFP
Венгер на тренерской скамейке. Фото AFP

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что на данный момент команда является неуправляемой, так как в ней переизбыток футболистов.

"Для начала нам нужно продать игроков. Я ожидаю, что некоторые футболисты уйдут, потому что у нас в команде их слишком много, и поэтому она неуправляема, – говорит Венгер. – Многие клубы находятся в похожей ситуации, и по этой причине трансферный рынок затих. У нас на данный момент 33 игрока, это слишком много".

"Арсенал" в субботу на выезде потерпел поражение от "Сток Сити" – 0:1 в матче второго тура Премьер-лиги. Трансферное окно в Англии закрывается 31 августа. На данный момент лондонский клуб продал лишь бразильского защитника Габриэла Паулисту, который подписал контракт с испанской "Валенсией".

Напомним, что на этой неделе появились слухи, что "Арсенал" может купить бизнесмен из Африки и уволить Венгера.
футбол, чемпионат Англии, Арсенал Лондон, Арсен Венгер

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Р-спорт

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