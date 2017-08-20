Арсен Венгер признался, что "Арсенал" неуправляемый

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что на данный момент команда является неуправляемой, так как в ней переизбыток футболистов.

"Для начала нам нужно продать игроков. Я ожидаю, что некоторые футболисты уйдут, потому что у нас в команде их слишком много, и поэтому она неуправляема, – говорит Венгер. – Многие клубы находятся в похожей ситуации, и по этой причине трансферный рынок затих. У нас на данный момент 33 игрока, это слишком много".

"Арсенал" в субботу на выезде потерпел поражение от "Сток Сити" – 0:1 в матче второго тура Премьер-лиги. Трансферное окно в Англии закрывается 31 августа. На данный момент лондонский клуб продал лишь бразильского защитника Габриэла Паулисту, который подписал контракт с испанской "Валенсией".

Напомним, что на этой неделе появились слухи, что "Арсенал" может купить бизнесмен из Африки и уволить Венгера.