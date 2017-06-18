Артем Милевский забил гол "Динамо"

Вчера, 18:09

Клуб украинского нападающего "Тосно" обыграл санкт-петербургское "Динамо" в спарринге

Артем Милевский. Фото Instagram
Артем Милевский. Фото Instagram

Дебютант российской Премьер-лиги "Тосно" из Ленинградской области обыграл санкт-петербургское "Динамо" в товарищеском матче.

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась победой "Тосно" со счетом 2:0. Счет открыл на 21-й минуте Евгений Марков, второй мяч на 81-й минуте забил Артем Милевский. Украинский нападающий вышел на замену на 55-й минуте.

Напомним, что будущее Милевского в клубе пока под вопросом и должно проясниться после первого сбора команды.

По итогам прошедшего сезона "Тосно" занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в РФПЛ.
чемпионат России, Артем Милевский, Тосно

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Источник:

Сегодня|Спорт

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