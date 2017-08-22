"Барселона" хочет отсудить у Неймара почти 10 миллионов евро

Вчера, 19:10

Испанский клуб намерен вернуть бонус, выплаченный бразильцу за лояльность к команде

Неймар получил бонус лоульности за два месяца до расторжения контракта. Фото AFP
Неймар получил бонус лоульности за два месяца до расторжения контракта. Фото AFP

"Барселона" через суд требует от своего бывшего нападающего Неймара 8,5 миллиона евро, выплаченные ему в качестве бонуса лояльности при продлении контракта, об этом говорится в заявлении на официальном сайте испанского клуба.

"Барселона предприняла эти действия в защиту своих интересов после того, как Неймар расторг контракт всего через несколько месяцев с момента подписания нового соглашения до 2021 года", – говорится в сообщении.

"Барселона" утверждает, что Неймар якобы нарушил условия договора с клубом. Кроме того, "Барселона" требует дополнительные 10% от этой суммы из-за задержки с удовлетворением своего требования. При этом "Барса" выступила с запросом в адрес нынешнего клуба Неймара "Пари Сен-Жермен", чтобы французская сторона взяла на себя ответственность за платеж в случае, если игрок сам не сможет сделать выплаты.

Представители Неймара 3 августа воспользовались опцией выкупа в контракте игрока с "Барселоной" за 222 миллиона евро. Форвард в статусе свободного агента перешел в "ПСЖ". Трансфер стал рекордным в истории мирового футбола.

На днях Неймар забил свой первый дубль за "ПСЖ", отметившись двумя голами в матче с "Тулузой".
Барселона, псж, Неймар

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Источник:

Barcelona FC

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