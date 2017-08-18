"Барселона" продала всего одну футболку Паулиньо в день его презентации

18 Августа 2017, 17:45

Футболист перебрался в Испанию из "Гуанчжоу Эвергранд"

Паулиньо на презентации. Фото AFP
Паулиньо на презентации. Фото AFP

"Барселоне" не удалось извлечь большой прибыли от продажи атрибутики после покупки Паулиньо.

В фирменном магазине каталонского клуба за весь день была продана лишь одна футболка с именем и номером бразильца.

Паулиньо был приобретен у "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро

Интересно, что Паулиньо доплатил "Гуанчжоу Эвергранд" 7,5 млн евро, чтобы перейти в "Барселону".
футбол, Барселона, футболка, Паулиньо

Вы сейчас просматриваете новость ""Барселона" продала всего одну футболку Паулиньо в день его презентации". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Паулиньо с трофеем в Китае. Фото Instagram

Новичок "Барселоны" подарил своему водителю в Китае автомобиль

16 Августа, 11:11

Паулиньо перебрался в Европу из "Гуанчжоу Эвергранд"

Футбол

Паулиньо. Фото AFP

Бразильский футболист доплатил своему бывшему клубу 7,5 миллиона евро, чтобы перейти в "Барселону"

15 Августа, 19:54

Паулиньо ради "Барселоны" пришлось потратить свою годичную зарплату

Футбол

Паулиньо - игрок "Барселоны". Фото fcbarcelona.com

Официально: "Барселона" купила Паулиньо за 40 миллионов евро

14 Августа, 14:55

Испанский клуб начал тратить деньги, полученные за выкуп контракта Неймара

Футбол

Паулиньо с женой. Фото Instagram

Паулиньо из китайского "Гуанчжоу" пройдет медосмотр для перехода в "Барселону"

13 Августа, 14:27

Бразильский полузащитник в понедельник может уладить все формальности для трансфера в испанский клуб

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования