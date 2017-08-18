"Барселона" продала всего одну футболку Паулиньо в день его презентации

Футболист перебрался в Испанию из "Гуанчжоу Эвергранд"

"Барселоне" не удалось извлечь большой прибыли от продажи атрибутики после покупки Паулиньо.

В фирменном магазине каталонского клуба за весь день была продана лишь одна футболка с именем и номером бразильца.

Паулиньо был приобретен у "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро.

Интересно, что Паулиньо доплатил "Гуанчжоу Эвергранд" 7,5 млн евро, чтобы перейти в "Барселону".