"Барселона" продала всего одну футболку Паулиньо в день его презентации
Футболист перебрался в Испанию из "Гуанчжоу Эвергранд"
"Барселоне" не удалось извлечь большой прибыли от продажи атрибутики после покупки Паулиньо.
В фирменном магазине каталонского клуба за весь день была продана лишь одна футболка с именем и номером бразильца.
Паулиньо был приобретен у "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро.
Интересно, что Паулиньо доплатил "Гуанчжоу Эвергранд" 7,5 млн евро, чтобы перейти в "Барселону".
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