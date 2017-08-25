"Барселона" заплатила 105 миллионов евро за 20-летнего Усмана Дембеле

Сегодня, 23:52

Невероятная сумма заплачена испанским клубом за трансфер полузащитника Усмана Дембеле из "Боруссии"

Усман Дембеле перешел в &quot;Барселону&quot;. Фото fcbarcelona.com
Усман Дембеле перешел в "Барселону". Фото fcbarcelona.com

"Барселона" и дортмундская "Боруссия" достигли договоренности о переходе в испанский футбольный клуб полузащитника Усмана Дембеле за 105 миллионов евро, сообщается на официальном сайте испанского клуба. Также предусмотрены дополнительные выплаты в зависимости от успешности выступления Дембеле в новом клубе.

Футболист прибудет в Барселону в воскресенье, в понедельник пройдет медицинское обследование, подпишет пятилетний контракт и будет официально представлен общественности. Сумму отступных за 20-летнего игрока в контракте пропишут в 400 миллионов евро.

Дембеле перешел в дортмундскую "Боруссию" из французского "Ренна" летом 2016 года и в минувшем сезоне провел 49 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 21 голевую передачу. Хавбек защищал цвета основной команды "Ренна" в 2015-2016 годах, выступал за сборные Франции различных возрастов, провел 7 матчей в составе "взрослой" команды.

Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" предлагала "Боруссии" за Дембеле 130 миллионов евро, немецкий клуб был готов отпустить его за 150.

Летом 2017 года каталонский клуб получил отступные в 222 миллиона евро за уход бразильца Неймара в "Пари Сен-Жермен". До трансфера Дембеле "Барселона" усилилась бразильским хавбеком Паулиньо из китайского "Гуанчжоу Эвергранд" за 40 миллионов евро. Также на днях сообщалось, что "Манчестер Сити" готов предложить прописанные в контракте Месси 300 миллионов евро за трансфер аргентинца, так что "Барселона" может лишиться еще одного нападающего летом.
Барселона, чемпионат Испании, трансферы, Боруссия Дортмунд, Усман Дембеле

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Источник:

Barcelona FC

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