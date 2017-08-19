"Бавария" провела юбилейный матч на "Альянц Арене"

Мюнхенский клуб выиграл 77 процентов от всех домашних матчей

Матч открытия Бундеслиги сезона 2017/18, в котором "Бавария" одержала победу над леверкузенским "Байером" со счетом 3:1 стал для клуба особенным, сообщает официальный сайт "Баварии".

С учетом всех турниров "Бавария" провела 300 матчей на "Альянц Арене". С момента открытия стадиона 19 мая 2005 года "баварцы" одержали здесь 232 победы, что составляет 77 процентов от всех матчей (41 ничья, 27 поражений).

Отметка в 300 голов была де факто достигнута в последнем домашнем матче прошлого сезона, поскольку финал Лиги чемпионов 2012 года тоже был домашним – официально, правда, эта встреча проходила на нейтральном стадионе.

В среднем "Бавария" в каждом официальном матче на "Альянц Арене" забивала 2,7 голов, пропустив всего 0,7 голов.

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