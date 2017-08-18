"Бавария" выиграла первый матч нового сезона Бундеслиги

18 Августа 2017, 23:52

Мюнхенцы на своем поле обыграли "Байер"

Стартовали под дождем. Фото AFP
Стартовали под дождем. Фото AFP

Сегодня стартовала немецкая Бундеслига. Открытие сезона прошло в Мюнхене, где "Бавария" начала защиту титула в матче с "Байером".

Мюнхенцам удалось забить быстро два гола. На 9-й минуте отличился Зюле, а на 18-й – мяч забил Толиссо. 

В перерыве матч был отложен из-за сильного дождя. А когда поединок возобновился, то команды обменялись еще голами.

Сначала Левандовски реализовал пенальти (52 минута), а затем Мехмеди забил за леверкузенцев гол престижа (65 минута).

"Бавария" выиграла матч чемпионата Германии – 3:1.

Напомним, что перед стартом чемпионата Германии главному тренеру "Баварии" Карло Анчелотти запретили курить на базе клуба.
футбол, чемпионат Германии, Бавария, Байер

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Сегодня|Спорт

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