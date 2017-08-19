Билеты на матч "Динамо" – "Маритиму" стоят от 35 гривен

Сегодня началась продажа билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы "Динамо" – "Маритиму". Поединок состоится 24 августа на НСК "Олимпийский", начало в 19:45.

Стоимость билетов – 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350, 400 гривен.

Напомним, что первый матч этих команд завершился вничью – 0:0.