Билеты на матч "Динамо" – "Маритиму" стоят от 35 гривен
Поединок состоится 24 августа на "Олимпийском"
Сегодня началась продажа билетов на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы "Динамо" – "Маритиму". Поединок состоится 24 августа на НСК "Олимпийский", начало в 19:45.
Стоимость билетов – 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350, 400 гривен.
Напомним, что первый матч этих команд завершился вничью – 0:0.
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