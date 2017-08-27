"Боруссия" может купить Ярмоленко в качестве замены ушедшему в "Барселону" Дембеле

Эксперт Альфредо Педулла сообщил, что немецкий клуб может купить игрока сборной Украины за 20 миллионов евро

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в нападающем киевского "Динамо" Андрее Ярмоленко, сообщает журналист Альфредо Педулла на своем сайте. Эксперт также сообщает, что "запросы "Динамо" остались на уровне 20 миллионов евро".

В этом сезоне 27-летний украинец провел в чемпионате Украины пять матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ярмоленко рассматривается в качестве замены Усману Дембеле, перешедшему в "Барселону" за 105 миллионов евро.

Отметим, что президент "Динамо" после победы киевлян над "Маритиму" и выхода в групповой этап Лиги Европы заявил, что отпустит Ярмоленко в случае, если получит серьезное предложение по трансферу игрока.