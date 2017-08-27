"Боруссия" может купить Ярмоленко в качестве замены ушедшему в "Барселону" Дембеле

Сегодня, 14:43

Эксперт Альфредо Педулла сообщил, что немецкий клуб может купить игрока сборной Украины за 20 миллионов евро

Андрей Ярмоленко может перейти в дортмундскую &quot;Боруссию&quot;. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Андрей Ярмоленко может перейти в дортмундскую "Боруссию". Фото ФК "Динамо"

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в нападающем киевского "Динамо" Андрее Ярмоленко, сообщает журналист Альфредо Педулла на своем сайте. Эксперт также сообщает, что "запросы "Динамо" остались на уровне 20 миллионов евро".

В этом сезоне 27-летний украинец провел в чемпионате Украины пять матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Ярмоленко рассматривается в качестве замены Усману Дембеле, перешедшему в "Барселону" за 105 миллионов евро.

Отметим, что президент "Динамо" после победы киевлян над "Маритиму" и выхода в групповой этап Лиги Европы заявил, что отпустит Ярмоленко в случае, если получит серьезное предложение по трансферу игрока.
чемпионат Украины, Динамо Киев, трансферы, чемпионат Германии, Андрей Ярмоленко, Боруссия Дортмунд

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Сегодня|Спорт

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