Бывший защитник "Зари" Чайковский стал игроком российского "Анжи"

Сегодня, 18:05

Украинец выступал за луганский клуб с 2010 по 2017 годы

Игорь Чайковский. Фото ФК &quot;Анжи&quot;
Игорь Чайковский. Фото ФК "Анжи"

Украинский защитник Игорь Чайковский подписал контракт с махачкалинским "Анжи", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Сроки соглашения не указан. Основная часть карьеры 25-летнего защитника прошла в луганской "Заре", за которую Чайковский выступал с 2010 по 2017 годы. В сезоне-2011/12 он защищал цвета "Мариуполя".

Чайковский был востребован в юношеской и молодежной сборных Украины.

Напомним, сегодня клуб из Махачкалы расстался с другим украинцем Максимом Белым, который за полгода в России не сыграл ни одного матча.
футбол, чемпионат России, Анжи Махачкала, Игорь Чайковский

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Источник:

Р-спорт

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