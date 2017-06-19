Бывший защитник "Зари" Чайковский стал игроком российского "Анжи"

Украинец выступал за луганский клуб с 2010 по 2017 годы

Украинский защитник Игорь Чайковский подписал контракт с махачкалинским "Анжи", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Сроки соглашения не указан. Основная часть карьеры 25-летнего защитника прошла в луганской "Заре", за которую Чайковский выступал с 2010 по 2017 годы. В сезоне-2011/12 он защищал цвета "Мариуполя".

Чайковский был востребован в юношеской и молодежной сборных Украины.

Напомним, сегодня клуб из Махачкалы расстался с другим украинцем Максимом Белым, который за полгода в России не сыграл ни одного матча.