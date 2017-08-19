Чемпионат Англии, 2 тур: расписание, результаты, таблица

В центральном матче сойдутся "Тоттенхэм" и "Челси"

В английской Премьер-лиге играется второй тур. Центральный матч вынесен на воскресенье. В лондонском дерби сойдутся "Тоттенхэм" и "Челси".

Интересно, что накануне появилась информация, что самый богатый человек Африки хочет купить "Арсенал".

2 ТУР

Суббота, 19 августа

14:30 "Суонси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:4 ВИДЕО

17:00 "Борнмут" – "Уотфорд" – 0:2

17:00 "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 1:0

17:00 "Бернли" – "Вест Бромвич" – 0:1

17:00 "Лестер" – "Брайтон" – 2:0

17:00 "Саутгемптон" – "Вест Хэм" – 3:2

19:30 "Сток Сити" – "Арсенал" – 1:0 ВИДЕО

Воскресенье, 20 августа

15:30 "Хаддерсфилд" – "Ньюкасл" – oll.tv

18:00 "Тоттенхэм" – "Челси" – oll.tv

Понедельник, 21 августа

22:00 "Манчестер Сити" – "Эвертон" – oll.tv

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 2 2 0 0 8-0 6 2 ВЕСТ БРОМВИЧ 2 2 0 0 2-0 6 3 УОТФОРД 2 1 1 0 5-3 4 4 ЛИВЕРПУЛЬ 2 1 1 0 4-3 4 5 САУТГЕМПТОН 2 1 1 0 3-2 4 6 ХАДДЕРСФИЛД 1 1 0 0 3-0 3 7 МАНЧЕСТЕР СИТИ 1 1 0 0 2-0 3 8 ТОТТЕНХЭМ 1 1 0 0 2-0 3 9 ЛЕСТЕР 2 1 0 1 5-4 3 10 ЭВЕРТОН 1 1 0 0 1-0 3 11 АРСЕНАЛ 2 1 0 1 4-4 3 12 БЕРНЛИ 2 1 0 1 3-3 3 13 СТОК СИТИ 2 1 0 1 1-1 3 14 СУОНСИ 2 0 1 1 0-4 1 15 ЧЕЛСИ 1 0 0 1 2-3 0 16 НЬЮКАСЛ 1 0 0 1 0-2 0 17 БОРНМУТ 2 0 0 2 0-3 0 18 КРИСТАЛ ПЭЛАС 2 0 0 2 0-4 0 19 БРАЙТОН 2 0 0 2 0-4 0 20 ВЕСТ ХЭМ 2 0 0 2 2-7 0



