Чемпионат Англии, 2 тур: расписание, результаты, таблица

Вчера, 22:28

В центральном матче сойдутся "Тоттенхэм" и "Челси"

&quot;Челси&quot; в первом туре проиграл &quot;Бернли&quot;. Фото AFP
"Челси" в первом туре проиграл "Бернли". Фото AFP

В английской Премьер-лиге играется второй тур. Центральный матч вынесен на воскресенье. В лондонском дерби сойдутся "Тоттенхэм" и "Челси".

Интересно, что накануне появилась информация, что самый богатый человек Африки хочет купить "Арсенал".

2 ТУР

Суббота, 19 августа

14:30 "Суонси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:4 ВИДЕО

17:00 "Борнмут" – "Уотфорд" – 0:2

17:00 "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 1:0

17:00 "Бернли" – "Вест Бромвич" – 0:1

17:00 "Лестер" – "Брайтон" – 2:0

17:00 "Саутгемптон" – "Вест Хэм" – 3:2

19:30 "Сток Сити" – "Арсенал" – 1:0 ВИДЕО

Воскресенье, 20 августа

15:30 "Хаддерсфилд" – "Ньюкасл" – oll.tv

18:00 "Тоттенхэм" – "Челси" – oll.tv

Понедельник, 21 августа

22:00 "Манчестер Сити" – "Эвертон" – oll.tv

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 2 2 0 0 8-0 6
2  ВЕСТ БРОМВИЧ 2 2 0 0 2-0 6
3  УОТФОРД 2 1 1 0 5-3 4
4  ЛИВЕРПУЛЬ 2 1 1 0 4-3 4
5  САУТГЕМПТОН 2 1 1 0 3-2 4
6  ХАДДЕРСФИЛД 1 1 0 0 3-0 3
7  МАНЧЕСТЕР СИТИ 1 1 0 0 2-0 3
8  ТОТТЕНХЭМ 1 1 0 0 2-0 3
9  ЛЕСТЕР 2 1 0 1 5-4 3
10  ЭВЕРТОН 1 1 0 0 1-0 3
11  АРСЕНАЛ 2 1 0 1 4-4 3
12  БЕРНЛИ 2 1 0 1 3-3 3
13  СТОК СИТИ 2 1 0 1 1-1 3
14  СУОНСИ 2 0 1 1 0-4 1
15  ЧЕЛСИ 1 0 0 1 2-3 0
16  НЬЮКАСЛ 1 0 0 1 0-2 0
17  БОРНМУТ 2 0 0 2 0-3 0
18  КРИСТАЛ ПЭЛАС 2 0 0 2 0-4 0
19  БРАЙТОН 2 0 0 2 0-4 0
20  ВЕСТ ХЭМ 2 0 0 2 2-7 0


футбол, чемпионат Англии

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Сегодня|Спорт

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