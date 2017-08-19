Чемпионат Англии, 2 тур: расписание, результаты, таблица
В центральном матче сойдутся "Тоттенхэм" и "Челси"
В английской Премьер-лиге играется второй тур. Центральный матч вынесен на воскресенье. В лондонском дерби сойдутся "Тоттенхэм" и "Челси".
Интересно, что накануне появилась информация, что самый богатый человек Африки хочет купить "Арсенал".
2 ТУР
Суббота, 19 августа
14:30 "Суонси" – "Манчестер Юнайтед" – 0:4 ВИДЕО
17:00 "Борнмут" – "Уотфорд" – 0:2
17:00 "Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" – 1:0
17:00 "Бернли" – "Вест Бромвич" – 0:1
17:00 "Лестер" – "Брайтон" – 2:0
17:00 "Саутгемптон" – "Вест Хэм" – 3:2
19:30 "Сток Сити" – "Арсенал" – 1:0 ВИДЕО
Воскресенье, 20 августа
15:30 "Хаддерсфилд" – "Ньюкасл" – oll.tv
18:00 "Тоттенхэм" – "Челси" – oll.tv
Понедельник, 21 августа
22:00 "Манчестер Сити" – "Эвертон" – oll.tv
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|2
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|3
|УОТФОРД
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|4
|ЛИВЕРПУЛЬ
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|5
|САУТГЕМПТОН
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6
|ХАДДЕРСФИЛД
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|7
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|8
|ТОТТЕНХЭМ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|9
|ЛЕСТЕР
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|10
|ЭВЕРТОН
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|11
|АРСЕНАЛ
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|12
|БЕРНЛИ
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|13
|СТОК СИТИ
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|14
|СУОНСИ
|2
|0
|1
|1
|0-4
|1
|15
|ЧЕЛСИ
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|16
|НЬЮКАСЛ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|17
|БОРНМУТ
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|18
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|19
|БРАЙТОН
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|20
|ВЕСТ ХЭМ
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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