Чемпионат Германии, 1 тур: расписание, результаты, таблица

Вчера, 22:31

"Бавария" – фаворит у букмекеров на победу в Бундеслиге

&quot;Бавария&quot; выиграла прошлый чемпионат. Фото AFP
"Бавария" выиграла прошлый чемпионат. Фото AFP

Сегодня стартует чемпионат Германии по футболу-2017/18. Чемпионский титул будет защищать мюнхенская "Бавария".

Котировки букмекеров на чемпионство: "Бавария" – 1,14, "Боруссия" Д – 7,50, "Лейпциг" – 18,00, "Шальке" – 67,00...

1 ТУР

Пятница, 18 августа

21:30 "Бавария" – "Байер" – 3:1

Суббота, 19 августа

16:30 "Вольфсбург" – "Боруссия" Д – 0:3

16:30 "Гамбург" – "Аусбург" – 1:0

16:30 "Герта" – "Штутгарт" – 2:0

16:30 "Майнц" – "Ганновер" – 0:1

16:30 "Хоффенхайм" – "Вердер" – 1:0

19:30 "Шальке" – "Лейпциг" – 2:0

Воскресенье, 20 августа

16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"

19:00 "Боруссия" М – "Кельн"

Напомним, что перед стартом чемпионата Германии главному тренеру "Баварии" Карло Анчелотти запретили курить на базе клуба.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БОРУССИЯ Д 1 1 0 0 3-0 3
2  БАВАРИЯ 1 1 0 0 3-1 3
3  ШАЛЬКЕ 04 1 1 0 0 2-0 3
4  ГЕРТА 1 1 0 0 2-0 3
5  ГАННОВЕР 1 1 0 0 1-0 3
6  ГАМБУРГ 1 1 0 0 1-0 3
7  ХОФФЕНХАЙМ 1 1 0 0 1-0 3
8  ФРАЙБУРГ 0 0 0 0 0-0 0
9  БОРУССИЯ М 0 0 0 0 0-0 0
10  АЙНТРАХТ Ф 0 0 0 0 0-0 0
11  КЕЛЬН 0 0 0 0 0-0 0
12  АУГСБУРГ 1 0 0 1 0-1 0
13  ВЕРДЕР 1 0 0 1 0-1 0
14  МАЙНЦ 1 0 0 1 0-1 0
15  БАЙЕР 1 0 0 1 1-3 0
16  ЛЕЙПЦИГ 1 0 0 1 0-2 0
17  ШТУТГАРТ 1 0 0 1 0-2 0
18  ВОЛЬФСБУРГ 1 0 0 1 0-3 0


футбол, чемпионат Германии

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Сегодня|Спорт

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