Чемпионат Германии, 1 тур: расписание, результаты, таблица Вчера, 22:31 Просмотров: ...

"Бавария" – фаворит у букмекеров на победу в Бундеслиге

"Бавария" выиграла прошлый чемпионат. Фото AFP

Сегодня стартует чемпионат Германии по футболу-2017/18. Чемпионский титул будет защищать мюнхенская "Бавария". Котировки букмекеров на чемпионство: "Бавария" – 1,14, "Боруссия" Д – 7,50, "Лейпциг" – 18,00, "Шальке" – 67,00... 1 ТУР Пятница, 18 августа 21:30 "Бавария" – "Байер" – 3:1 Суббота, 19 августа 16:30 "Вольфсбург" – "Боруссия" Д – 0:3 16:30 "Гамбург" – "Аусбург" – 1:0 16:30 "Герта" – "Штутгарт" – 2:0 16:30 "Майнц" – "Ганновер" – 0:1 16:30 "Хоффенхайм" – "Вердер" – 1:0 19:30 "Шальке" – "Лейпциг" – 2:0 Воскресенье, 20 августа 16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт" 19:00 "Боруссия" М – "Кельн" Напомним, что перед стартом чемпионата Германии главному тренеру "Баварии" Карло Анчелотти запретили курить на базе клуба. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА: М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БОРУССИЯ Д 1 1 0 0 3-0 3 2 БАВАРИЯ 1 1 0 0 3-1 3 3 ШАЛЬКЕ 04 1 1 0 0 2-0 3 4 ГЕРТА 1 1 0 0 2-0 3 5 ГАННОВЕР 1 1 0 0 1-0 3 6 ГАМБУРГ 1 1 0 0 1-0 3 7 ХОФФЕНХАЙМ 1 1 0 0 1-0 3 8 ФРАЙБУРГ 0 0 0 0 0-0 0 9 БОРУССИЯ М 0 0 0 0 0-0 0 10 АЙНТРАХТ Ф 0 0 0 0 0-0 0 11 КЕЛЬН 0 0 0 0 0-0 0 12 АУГСБУРГ 1 0 0 1 0-1 0 13 ВЕРДЕР 1 0 0 1 0-1 0 14 МАЙНЦ 1 0 0 1 0-1 0 15 БАЙЕР 1 0 0 1 1-3 0 16 ЛЕЙПЦИГ 1 0 0 1 0-2 0 17 ШТУТГАРТ 1 0 0 1 0-2 0 18 ВОЛЬФСБУРГ 1 0 0 1 0-3 0

