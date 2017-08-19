Чемпионат Германии, 1 тур: расписание, результаты, таблица
"Бавария" – фаворит у букмекеров на победу в Бундеслиге
Сегодня стартует чемпионат Германии по футболу-2017/18. Чемпионский титул будет защищать мюнхенская "Бавария".
Котировки букмекеров на чемпионство: "Бавария" – 1,14, "Боруссия" Д – 7,50, "Лейпциг" – 18,00, "Шальке" – 67,00...
1 ТУР
Пятница, 18 августа
21:30 "Бавария" – "Байер" – 3:1
Суббота, 19 августа
16:30 "Вольфсбург" – "Боруссия" Д – 0:3
16:30 "Гамбург" – "Аусбург" – 1:0
16:30 "Герта" – "Штутгарт" – 2:0
16:30 "Майнц" – "Ганновер" – 0:1
16:30 "Хоффенхайм" – "Вердер" – 1:0
19:30 "Шальке" – "Лейпциг" – 2:0
Воскресенье, 20 августа
16:30 "Фрайбург" – "Айнтрахт"
19:00 "Боруссия" М – "Кельн"
Напомним, что перед стартом чемпионата Германии главному тренеру "Баварии" Карло Анчелотти запретили курить на базе клуба.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БОРУССИЯ Д
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|БАВАРИЯ
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|ШАЛЬКЕ 04
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|ГЕРТА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|ГАННОВЕР
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6
|ГАМБУРГ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|7
|ХОФФЕНХАЙМ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|ФРАЙБУРГ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|БОРУССИЯ М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|АЙНТРАХТ Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|КЕЛЬН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|АУГСБУРГ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13
|ВЕРДЕР
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|14
|МАЙНЦ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|15
|БАЙЕР
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|16
|ЛЕЙПЦИГ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|17
|ШТУТГАРТ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|ВОЛЬФСБУРГ
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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