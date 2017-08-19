Чемпионат Испании, 1 тур: расписание, результаты, таблица

Вчера, 23:20

"Реал" – фаворит у букмекеров на победу в Примере

&quot;Реал&quot; и &quot;Барселона&quot; - главные претенденты на чемпионство. Фото AFP
"Реал" и "Барселона" - главные претенденты на чемпионство. Фото AFP

Сегодня стартует чемпионат Испании по футболу-2017/18. Чемпионский титул будет защищать мадридский "Реал". "Королевский клуб" перед стартом сезона по сумме двух матчей обыграл "Барселону" в Суперкубке Испании.

Котировки букмекеров на чемпионство: "Реал" – 1,75, "Барселона" – 2,10, "Атлетико" – 34,00, "Севилья" – 151,00...

1 ТУР

Пятница, 18 августа

21:15 "Леганес" – "Алавес" – 1:0

23:15 "Валенсия" – "Лас-Пальмас" – 1:0

Суббота, 19 августа

19:15 "Сельта" – "Реал Сосьедад" – 2:3

21:15 "Жирона" – "Атлетико" – 2:2

23:15 "Севилья" – "Эспаньол" - oll.tv

Воскресенье, 20 августа

19:15 "Атлетик" – "Хетафе" - oll.tv

21:15 "Барселона" – "Бетис" – oll.tv

23:15 "Депортиво" – "Реал" - oll.tv

Понедельник, 21 августа

21:15 "Леванте" – "Вильярреал" – oll.tv

23:00 "Малага" – "Эйбар" - oll.tv

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ВАЛЕНСИЯ 1 1 0 0 1-0 3
2  ЛЕГАНЕС 1 1 0 0 1-0 3
3  АТЛЕТИКО 1 0 1 0 2-2 1
4  ЖИРОНА 1 0 1 0 2-2 1
5  РЕАЛ СОСЬЕДАД 1 0 1 0 1-1 1
6  СЕЛЬТА 1 0 1 0 1-1 1
7  ЭСПАНЬОЛ 0 0 0 0 0-0 0
8  БАРСЕЛОНА 0 0 0 0 0-0 0
9  ДЕПОРТИВО 0 0 0 0 0-0 0
10  РЕАЛ МАДРИД 0 0 0 0 0-0 0
11  БЕТИС 0 0 0 0 0-0 0
12  СЕВИЛЬЯ 0 0 0 0 0-0 0
13  ЛЕВАНТЕ 0 0 0 0 0-0 0
14  АТЛЕТИК 0 0 0 0 0-0 0
15  ЭЙБАР 0 0 0 0 0-0 0
16  ХЕТАФЕ 0 0 0 0 0-0 0
17  ВИЛЬЯРРЕАЛ 0 0 0 0 0-0 0
18  МАЛАГА 0 0 0 0 0-0 0
19  АЛАВЕС 1 0 0 1 0-1 0
20  ЛАС-ПАЛЬМАС 1 0 0 1 0-1 0
футбол, чемпионат Испании

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Источник:

Сегодня|Спорт

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