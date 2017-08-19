Чемпионат Испании, 1 тур: расписание, результаты, таблица
"Реал" – фаворит у букмекеров на победу в Примере
Сегодня стартует чемпионат Испании по футболу-2017/18. Чемпионский титул будет защищать мадридский "Реал". "Королевский клуб" перед стартом сезона по сумме двух матчей обыграл "Барселону" в Суперкубке Испании.
Котировки букмекеров на чемпионство: "Реал" – 1,75, "Барселона" – 2,10, "Атлетико" – 34,00, "Севилья" – 151,00...
1 ТУР
Пятница, 18 августа
21:15 "Леганес" – "Алавес" – 1:0
23:15 "Валенсия" – "Лас-Пальмас" – 1:0
Суббота, 19 августа
19:15 "Сельта" – "Реал Сосьедад" – 2:3
21:15 "Жирона" – "Атлетико" – 2:2
23:15 "Севилья" – "Эспаньол" - oll.tv
Воскресенье, 20 августа
19:15 "Атлетик" – "Хетафе" - oll.tv
21:15 "Барселона" – "Бетис" – oll.tv
23:15 "Депортиво" – "Реал" - oll.tv
Понедельник, 21 августа
21:15 "Леванте" – "Вильярреал" – oll.tv
23:00 "Малага" – "Эйбар" - oll.tv
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ВАЛЕНСИЯ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2
|ЛЕГАНЕС
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|АТЛЕТИКО
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|4
|ЖИРОНА
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|5
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|6
|СЕЛЬТА
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7
|ЭСПАНЬОЛ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|БАРСЕЛОНА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|ДЕПОРТИВО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|РЕАЛ МАДРИД
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|БЕТИС
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|СЕВИЛЬЯ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|13
|ЛЕВАНТЕ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|14
|АТЛЕТИК
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15
|ЭЙБАР
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16
|ХЕТАФЕ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|17
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|18
|МАЛАГА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19
|АЛАВЕС
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|20
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
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