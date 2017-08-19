Денис Бойко близок к переходу в ПАОК

Вчера, 17:06

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Денис Бойко. Фото ФК &quot;Малага&quot;
Денис Бойко. Фото ФК "Малага"

Голкипер "Бешикташа" Денис Бойко близок к переходу в греческий ПАОК, сообщает Fanatik.

Клуб, с которым с 13 августа работает Рэзван Луческу, ранее пытался приобрести украинского голкипера, но тот был отдан в аренду в "Малагу".

Отметим, что за ПАОК выступает игрок сборной Украины Евгений Шахов.

В минувшем сезоне в "Малаге" Бойко попустил 13 мячей в пяти играх. Transfermarkt.de оценивает 29-летнего игрока в один миллион евро.

Ранее сообщалось, что Бойко поехал с "Бешикташем" на сборы, но в заявку команды на новый сезон не попал.
футбол, Бешикташ, чемпионат Турции, чемпионат Греции, ПАОК, Денис Бойко

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Источник:

Sportbox

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