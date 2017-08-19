Денис Бойко близок к переходу в ПАОК

Голкипер "Бешикташа" Денис Бойко близок к переходу в греческий ПАОК, сообщает Fanatik.

Клуб, с которым с 13 августа работает Рэзван Луческу, ранее пытался приобрести украинского голкипера, но тот был отдан в аренду в "Малагу".

Отметим, что за ПАОК выступает игрок сборной Украины Евгений Шахов.

В минувшем сезоне в "Малаге" Бойко попустил 13 мячей в пяти играх. Transfermarkt.de оценивает 29-летнего игрока в один миллион евро.

Ранее сообщалось, что Бойко поехал с "Бешикташем" на сборы, но в заявку команды на новый сезон не попал.